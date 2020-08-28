Beşamel sos, tavuktan makarnaya, sebzelerden, kırmızı ete kadar bir sürü yemeğin yapımında bir sostur. Beşamel sosun en çok yakıştığı malzemelerden biriyse tavuktur. Lezzeti kesin olan bir yemek yapmak istiyorsanız beşamel soslu tavuk tarifi sizin derdinize derman olacaktır.

Beşamel Soslu Malzemeler:

2-3 adet patates

3 kaşık sıvıyağı

Tuz, pul biber, karabiber, kekik

Tavuk İçin;

1 paket tavukgöğsü

2-3 adet biber

2-3 adet domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

3-4 yemek kaşığı sıvıyağ

Tuz, pul biber, karabiber, kekik

Beşamel Sos İçin;

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzerine;

1 kâse rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel Soslu Patatesli Yapılışı:

İlk önce patatesler soyulur ve ince ince dilimlenir.

Fırın kabına alınır, yağ, tuz ve baharatlarla harmanlanır.

Boşluk bırakılmayacak şekilde dizilip 200° fırında 20-30 dk pişirilir.

Tavuk sote için tavuklar ve diğer malzemeler küp küp doğranır.

Tavaya sıvı yağ koyup, önce tavukları 5-10 dakika kadar soteleyin.

Ardından biberler katılarak sotelenmeye devam edilir.

Domates, tereyağı, salça, tuz ve baharatlar eklenir ve kapağı kapatılıp pişmeye bırakılır.

Tavuklar yumuşayınca pişmiş demektir.

Suyu çok azalırsa yarım çay bardağı sıcak su ekleyebilirsiniz.

Beşamel Sosun Hazırlanışı

Un tereyağında 3-4 dk güzelce kavrulur.

El çırpıcısıyla, soğuk sütü yavaş yavaş ekleyerek hızlıca karıştırılır.

Kaynayıp göz göz olunca tuz ve karabiberi eklenip ocaktan alınır.

Fırınlanmış patateslerin üzerine tavuk sote güzelce yayılır.

Beşamel sos dökülür.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpilip 180° fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.

Yemeğimiz hazır.

İlk sıcağı çıkınca dilimleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun.

Beşamel Soslu Tavuk Tarifinin Püf Noktaları

Tarifin beşamel sosunu hazırlarken mutlaka tereyağı kullanmaya özen gösterin. Beşamel sosu sıvı yağ ile de yapabilirsiniz.

Fakat sosunuz tereyağı ile yapılan kadar lezzetli olmayabilir.

Tavuk ve mantar birbirlerine çok yakışan iki lezzet

Bir de tarifte beşamel sos olunca, mantar neden koyulmasın diye düşünebilirsiniz. Sote aşamasında tavuğa mantar eklenebilir.