Beşamel Soslu Fırında Makarna nasıl yapılır? Herkesin çok sevdiği makarna bu haliyle daha bir zengin görünüme sahip. Diğer makarna yemeklerinden biraz daha meşakkatli ancak yedikten sonra hep beşamel soslu fırında makarna yemek isteyeceksiniz. Akşam menünüzde yer açın beşamel soslu fırında makarna geliyor.

Beşamel Soslu Fırında Makarna Malzemeler:

1 paket kalın çubuk makarna

250 gr beyaz peynir

250 gr kaşar peyniri

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber ve tuz

Beşamel sos için;

125 gr margarin veya tereyağı

Yarım su bardağı un

3,5 su bardağı süt

Tuz

Beşamel Soslu Fırında Makarna Yapılışı:

Öncelikle peynirleri rendeleyerek işe başlayalım.

Makarnayı büyük derin bir tencerede kaynamış suyun içinde 8 dakika makarnaları kırmadan haşlayalım.

Yapışmaması için sıvı yağ ve tuzu ekleyelim.

Makarnaları süzgeçten geçirelim.

Makarnalar pişene kadar boş durmayalım beşamel sosunu hazırlayalım. Tencerede öncelikle yağı eritelim.

Hemen sonrasında unu ekleyelim. Kokusu çıkana kadar kavuralım.

Sütü yavaş yavaş ekleyip, eklediğimiz sırada kaşıkla veya çırpma teli ile karıştıralım. Topaklanmaması için sütü yavaş yavaş dökelim.

Kaynayınca altını kapatalım.

Sosunuz topaklandıysa mikserle çırpıp bu sorunu çözebilirsiniz.

Sosu yaptıktan hemen sonra makarnayı süzelim ve derin bir kaba koyalım.

İçine peyniri rendelediğimiz peyniri koyup tuzunu atalım. Beşamel sosu da makarnanın içine atalım.

Hepsini birlikte karıştırıp yağlanan tepsiye makarnayı boşaltalım.

Tepsinin her kenarına eşit şekilde yayalım.

Rendelediğimiz kaşarı en üste serpelim.

Fırını 200 derecede 5 dakika ısıtalım.

Fırın ısındığında borcamı fırının içine koyup altı üstü kızarıncaya kadar pişirin.

40 dakika içinde hazır oluyor.

Sıcak olarak bir şekilde servis ediniz. Afiyetle yiyin.