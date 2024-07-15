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        Haberler Spor Transfer Bertrand Traore Ajax'a transfer oldu - Futbol Haberleri

        Bertrand Traore Ajax'a transfer oldu

        Hollanda ekibi Ajax, bir dönem Başakşehir forması da giyen Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 15.07.2024 - 16:18
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        Bertrand Traore Ajax'ta
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        Hollanda temsilcisi Ajax, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, bir dönem Başakşehir forması da giyen 28 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcu Bertrand Traore'yi 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Söz konusu transferle ilgili konuşan Ajax Teknik Heyet Sorumlusu Alex Kroes, Traore’nin birçok seçeneğinin olmasına rağmen kendilerini tercih ettiği için mutlu olduklarını aktardı.

        Geride kalan sezonun ilk bölümünde Aston Villa, ikinci yarısında Villarreal formaları giyen 28 yaşındaki futbolcu, 17 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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