Mor bikinisi ve fit vücudu ile dikkat çeken oyuncu, annesine poz verdi. O anları takipçileriyle paylaşan Tüzünataç, "Annem bir sürü fotoğrafımı çekti" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.