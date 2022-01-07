"Yeni projemi açıklamak için çok erken"

Berna Keskin: Yeni projemi açıklamak için çok erken!

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Ünlü oyuncu Berna Keskin, yeni projesi için start aldı. Fotoğrafçı Burak Bulut'a poz veren Keskin, özel fotoğraflar çektirdi.

Yeni projesi için açıklama yapmayan oyuncu, "Şu an yeni projemi açıklamak için çok erken. Yeni fotoğraf çekimlerini tamamlandık, görüşmelerimiz sürüyor. Umarım iyi bir sonuç alırız." şeklinde konuştu.

BERNA KESKİN HAKKINDA

Berna Keskin, Sadri Alışık Kültür Merkezi Akademi 35.5 Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Keskin, ardından, "Acil Aşk Aranıyor," "Kiraz Mevsimi" ve "Kardeş Payı" adlı dizilerde yer aldı.

Oyuncu, sonrasında "Elif" adlı dizide "Hümeyra" karakteri ile oyunculuk serüvenini sürdürdü.

"Suzan Suzi"de "Suzi"yi canlandıran ve "Elif"te yaklaşık 500 bölüme yakın rol alan Berna Keskin, özellikle partneri Cem Kılıç ile birlikte sevenlerinin beğenisini kazanmıştı.