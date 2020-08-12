DHA

Bermuda Adaları´nda yaşayan ve Eski NASA mühendisi olan Youtuber Mark Rober, köpek balıklarının beslenme tercihlerini bulmak için tehlikeli bir deney gerçekleştirdi.

DHA'nın haberine göre Rober, deneye ilk olarak kan pompalayan bir sisteme sahip sörf tahtaları tasarlayarak başladı.

Rober, tasarladığı sörf tahtasındaki pompadan kanları serbest bırakarak, köpek balıklarının hangi besini tercih ettiğini gözlemledi.

KÖPEK BALIKLARI BALIK KANINI TERCİH ETTİ

Rober, bir sörf tahtasına insan ve inek kanı karıştırarak koydu, diğer tahtayı balık kanıyla doldurdu. Rober´in yaptığı deney drone ile görüntülendi. Köpek balıklarının, balık kanı yayılan sörf tahtasını yaklaşık olarak 134 kez daha fazla tercih ettiği görüldü. Diğer yandan köpek balıkları, insan ve inek kanı karışımı yayılan sörf tahtasına yaklaşık 20 kez geldiği tespit edildi.