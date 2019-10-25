25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya'nın başkenti Berlin, hafta sonunda sıra dışı bir greve ev sahipliği yapacak.
Berlin Futbol Federasyonu (BFV) yaptığı açıklamada, hakem komitesinin, hakemlerin hafta sonunda Berlin Altıncı Ligi'nde oynanması planlanan maçlara çıkmayacakları yönünde kendilerini bilgilendirdiğini duyurdu. Hakemlerin son dönemde yeşil sahalarda artan şiddet olaylarını protesto için greve gitme kararı aldığı belirtildi.
Hakem komitesinin BFV'nin sitesinde yayınlanan açıklamasında, "Berlin'deki sahalarda şiddet geçen sezona göre gözle görülür şekilde arttı. Sadece birkaç maçta toplam 109 şiddet ve ayrımcılık vakası kayıtlara geçti. Bu vakaların 53 tanesinde kurbanlar hakemler oldu. Bu rakamlar oldukça endişe verici. Tüm bunlara bir son vermek için eyleme geçmek şart" ifadeleri yer aldı.
Hakemlerin haklı endişelerine, ligin bir numarası Sparta Lichtenberg'in başkanı Werner Natalis'ten destek geldi. Natalis Berliner Zeitung gazetesine verdiği röportajda, "Birilerinin yumruğunu masaya vurmasının vakti geldi. Hakemlerin sürekli tacize uğradıklarını, hatta fiziksel şiddet gördüklerine defalarca tanık oldum" diye konuştu.
Gelişmenin ardından ligde 11'inci hafta maçlarının oynanıp oynanmayacağı henüz bilinmiyor. Takımların kendi tarafsız hakemlerini seçme opsiyonu bulunuyor.
BFV Sözcüsü Ralf Kisting, her ihtimale karşın, maçlara hakem ayarlamayacaklarını açıkladı.
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