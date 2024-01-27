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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Berkun Oya’dan 'Kuvvetli Bir Alkış'

        Berkun Oya’dan 'Kuvvetli Bir Alkış'

        Bir Başkadır ve Cici'nin başarılı yaratıcısı Berkun Oya'nın yeni projesi 'Kuvvetli Bir Alkış' 29 Şubat'ta seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 10:47 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:47
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        Berkun Oya'dan 'Kuvvetli Bir Alkış'
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        Bir Başkadır ve Cici’nin başarılı yaratıcısı Berkun Oya’nın yeni mini dizisi Kuvvetli Bir Alkış’ın yayın tarihi açıklandı. Başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman ve Cihat Süvarioğlu’na yer veren mini dizi, anne, baba ve çocuktan oluşan bir çekirdek ailenin on yıllara yayılan yolculuğunu, birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmalarını kendine özgü bir evren yaratarak anlatıyor.

        Çekirdek aile tanımının alışılmış tüm gerekliliklerini tamamlayarak mutlu son finaline ulaşmış gibi görünen bir çift, henüz portakalda vitamin olduğu zamanlara güçlü bir özlemle bağlı olan ve varoluşun doğasını sorgulayan çocuklarının aralarına katılmasıyla birlikte bu sıra dışı hikayenin temelini oluşturuyor.

        Yapımını Krek Film’in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Cengiz Bozkurt gibi sevilen isimler de yer alıyor. Kuvvetli Bir Alkış, 29 Şubat’ta tüm dünya ile aynı anda Netflix’te seyirciyle buluşacak.

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        #Berkun Oya
        #Kuvvetli Bir Alkış
        #aslıhan gürbüz
        #fatih artman
        #Netflix
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