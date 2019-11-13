Berkin Elvan davasında sona gelindi

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre İstanbul 17’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada,Mahkeme başkanı, sanık olduğu iddia edilen görüntülerde sağ kolu dirseğinden beyaz sargı ile sarılı kişinin eylemi sırasında ZET tüfeği kullanması sebebiyle yönetmeliklere, talimatlara aykırı hareket edip etmediğinin, olayda kusuru olup olmadığını tespit edilmesi için İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı’ndan istenen raporun dosyaya geldiğini belirtti. Raporda mahkemenin istediği hususlara cevap verilmediğini, kusur durumuna ilişkin tespit yapılamadığının bildirildiğini belirten mahkeme başkanı, “Dosya yüzde 80-90 bitmiş durumda. Davanın bir an evvel bitmesi için elimizden geleni yaptık. Dosyada hatta ilk başta bir keşif yapılmadı. Biz mahkeme olarak yaptık. Hatta Ancak eksik bir husus kalmasın istiyoruz. Bu nedenle dosyayı Adli Tıp Kurumu’na gönderdik. Oradan gelecek sonuca göre tarafların esasa ilişkin beyanlarını alacağız ve dosyayı mütalaasını hazırlaması için savcıya göndereceğiz” dedi.

ADLİ TIPTAN RAPOR ALINACAK

Mahkeme heyeti, kolu dirseğinden beyaz sargı ile sarılı sanık olduğu iddia edilen ZET tüfeği kullanan kolluk görevlisinin talimatlara, yasal mevzuata uygun hareket edip etmediğinin, olayda kusuru olup olmadığının, Berkin Elvan’ın olayda herhangi bir kusurunun bulunup bulunmadığının ayrıntılı ve gerekçeli kusur oranları da belirtilmek suretiyle rapor düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini belirtti.

MÜTALAA İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLECEK

Adli Tıp Kurumu raporunun gelmesi, tarafların beyanlarını dosyaya sunmasının ardından davaya ilişkin görüşünü hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.