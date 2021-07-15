Berker Güven hakkında merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte ünlü oyuncu Berker Güven'in hayatı...

BERKER GÜVEN KİMDİR?

Berker Güven, 7 Eylül 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Babam filmi ile yaşayan Berker Güven son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinde İskender Kayabeyli karakterine hayat vermiştir. Berker Güven, 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve Başak burcudur.

Berker Güven’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zalim İstanbul (Nedim) (TV Dizisi)

2017 – Vatanım Sensin (Aleksi) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Arif) (Sinema Filmi)

2020 - Alev Alev (İskender Kayabeyli) (TV Dizisi)