Berke'yi vuran maganda 4 ay sonra yakalandı!

DHA

Çorum'da, 4 ay önce düğünde başına yorgun mermi isabet eden Berke D.'nin (6) yaralanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada; düğün alanından toplanan 5 bin 482 boş kovanın kriminal incelenmesi tamamlandı. DHA'da yer alan habere göre, küçük çocuğun başından çıkarılan mermi çekirdeği ile tabancası eşleşen A.A. tutuklandı. BİLİNCİ 4 AYDAN BU YANA KAPALI Olay, 21 Mayıs'ta meydana geldi. Arkadaşları ile oynayan Berke D., bir anda kanlar içinde yere düştü. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun başına mermi isabet ettiği belirlendi. Başındaki mermi ameliyatla çıkarılan Berke D.'nin tedavisi bilinci kapalı olarak hastanede halen devam ediyor.

Başlatılan soruşturma kapsamında olay günü bölgede bir sokakta düğün yapıldığı tespit edildi. Düğüne katılanların listesi ve kamera kayıtlarından yola çıkan polis, 2'si yaşı küçük olmak üzere 27'si şüpheli, toplam 287 kişinin ifadesine başvurdu. KRİMİNAL İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, düğün alanında toplamda 5 bin 482 deforme mermi çekirdeği tespit edildi. Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü'nde yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporla şüpheliler arasındaki A.A.'ya ait tabancanın çocuğun başından çıkarılan mermi çekirdeği ile eşleştiği belirlendi. Dün gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.