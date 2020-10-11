Şarkıcının geçtiğimiz günlerde "T" plaka sayesinde 2,6 milyon TL yerine, yaklaşık 1 milyon TL'ye cip aldığı iddia edilmişti.

Muhabirlerin konuyla ilgili sorularına, "Arkadaşlar bu konu ile ilgili daha sonra uzun uzun konuşacağız" diyen Şahin, vergi kaçırdığı iddialarını geçiştirdi.