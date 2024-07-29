Berkay Hardal: Aile her şeydir
Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün bebek heyecanı sürüyüyor. Doğum için gün sayan oyuncu çiftten yeni fotoğraf geldi
- 1
Oyuncu Berkay Hardal, 2019'da meslektaşı Dilan Telkök ile evlenmişti.
- 2
Evliliklerinde 5 yılı geride bırakan çiftten bebek müjdesi gelmişti.
- 3
Dilan Telkök, hamilelik haberini geçtiğimiz mart ayından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu.
-
- 4
Doğum için gün sayan çiftten Berkay Hardal, eşinin karnı burnunda fotoğrafını "Aile her şeydir" notuyla paylaştı.
- 5
Çift, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamıştı.