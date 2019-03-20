20 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Berk, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinin (FIBA) internet sitesine yaptığı açıklamada, A Milli Takım formasını giymenin çok farklı bir duygu olduğunu belirterek, "Büyük bir onur. Bu pek çok insana nasip olmuyor." ifadelerini kullandı.
2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde milli takım kadrosundaki 24 kişiden biri olmanın kendisi için inanılmaz bir gurur olduğunu vurgulayan Berk, "Son iki maçta önemli dakikalar aldım. Çok fazla tecrübe kazandım. Başantrenörümüz Ufuk Sarıca ve ekibin güvenini görmek benim için çok önemli. Bu şekilde devam etmek istiyorum. A Milli Takım seviyesinde olmak çok farklı bir duygu. Milli takımdaki yerimi korumak için kendimi geliştirmeye devam edeceğim ve elimden gelenin en iyisini yapacağım." açıklamasını yaptı.
Dirk Bauermann'ın başantrenörlüğe gelmesiyle Pınar Karşıyaka'nın ayrı bir hava yakaladığına değinen Berk, "Pınar Karşıyaka, sezona bazı iniş çıkışlarla başlamış olsa da hem Avrupa hem Türkiye'de hedefleri olan bir kulüp. Yeni antrenörümüz ile yeni bir sistemimiz var ve şu an bizim için işler iyi gidiyor. Hem FIBA Avrupa Kupası hem de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde çok kritik bir durumdayız. İki tarafta da hataya yer yok. Bu yüzden daha dikkatli davranıyoruz ve daha çok çalışıyoruz." değerlendirmesine bulundu.
22 yaşındaki basketbolcu, gelecekteki hedefleri hakkında ise, "Avrupa'daki üst düzey bir kulüpte oynayarak ülkemi temsil etmeyi hedefliyorum. A Milli Takım'da oynamayı sürdürmek ve ay-yıldızlı formayla madalyalar kazanmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.
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