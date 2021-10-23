Berk Oktay'ın acı günü

HABERTURK.COM

2020'de Merve Şarapçıoğlu'yla olaylı bir şekilde boşanan ve ardından Yıldız Çağrı Atiksoy ile yeni bir aşka yelken açan Berk Oktay, anneannesinin vefatı ile sarsıldı.

DUA İSTEDİ

Ünlü oyuncu, acı haberi Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu. Birlikte çekilen eski bir fotoğraflarını paylaşan Oktay, "Canım anneannem Hakk'ın rahmetine kavuştu. Dualarınızı eksik etmeyin." dedi.

"ATANIZIN DEĞERİNİ YAŞARKEN BİLİN"

Üzüntüsünü ifade eden Berk Oktay, "Atanızın, anne-babanızın değerini yaşarken bilin... Dualarını alın...Yalan dünyadan göçenlere selam olsun..." diye konuştu.

Takipçileri ise oyuncuya başsağlığı mesajları ile destek oldu.