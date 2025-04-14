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        Haberler Magazin Berk Çetin tutuklandı - Magazin haberleri

        Berk Çetin tutuklandı

        Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini iddia ederek şikâyetçi olmuştu. Cumartesi günü Denizli'de yakalanan Çetin, bugün adliyeye çıkarılıp tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 15:57 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:02
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        Denizli'de tutuklandı
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        'Danla Bilic' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, İstanbul Göktürk'teki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini iddia ederek şikâyetçi olmuştu.

        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"

        30 yaşındaki Danla Bilic'in şikâyetinin ardından Berk Çetin, cumartesi günü Denizli'de yakalanmıştı.

        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı

        Berk Çetin, emniyette verdiği ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikâyetlerde bulunulduğunu belirtip, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını, gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini söylemiş ve hakkındaki darp iddiaları reddetmişti.

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Berk Çetin, bugün adliyeye çıkarılıp tutuklandı.

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        #berk çetin
        #Danla Bilic

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