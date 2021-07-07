"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA GELDİ"

Bebeklerine 'Leyla' adını vereceklerini açıklayan çift, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Bir hayli keyifli olduğu görülen Korel, "Dünya olarak öyle zor bir süreç yaşadık ki, artık her şeye şükreder hale geldik. Allah nasip etti. Bebek haberi hiç beklemediğimiz bir anda, sürpriz bir şekilde geldi. Bundan sonra bize laf söylemek düşmez. 'Allah da onun gücünü verecek herhalde' diyorum" diye konuşmuştu.