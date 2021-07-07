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Bergüzar Korel'in tatili sürüyor - Magazin haberleri

Bergüzar Korel'in tatili sürüyor

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, önceki gün Fethiye'de konakladıkları otelin plajında objektiflere yansıdı. Sarı bikinisini turuncu pareosu ve beyaz kimonosu ile kombinlediği görülen ünlü oyuncu, sahilde yürüyüş yaptı

07.07.2021 - 07:34 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Bergüzar Korel'in Ege tatili tam gaz devam ediyor. Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Korel, önceki gün Fethiye'de konakladıkları otelin plajında görüntülendi.

  • Sarı bikinisini turuncu pareosu ve beyaz kimonosu ile kombinlediği görülen Bergüzar Korel'in keyfi bir hayli yerindeydi. Karnı iyice belirginleştiği görülen Korel, denize girmek yerine sahilde yürüyüş yapmayı tercih etti.

  • Ardından gün boyu arkadaşı ile sohbet eden ünlü oyuncunun yanında eşi Halit Ergenç yoktu.

  • 2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, şu sıralar üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayıyor. İki oğlu olan çift, bu kez kız bebek bekliyor.

  • "HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDA GELDİ"

    Bebeklerine 'Leyla' adını vereceklerini açıklayan çift, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

    Bir hayli keyifli olduğu görülen Korel, "Dünya olarak öyle zor bir süreç yaşadık ki, artık her şeye şükreder hale geldik. Allah nasip etti. Bebek haberi hiç beklemediğimiz bir anda, sürpriz bir şekilde geldi. Bundan sonra bize laf söylemek düşmez. 'Allah da onun gücünü verecek herhalde' diyorum" diye konuşmuştu.

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