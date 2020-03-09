Ünlü çiftten müjdeli haber!

Oyuncu Bergüzar Korel, dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2. Sayfa'nın haberine göre; Çift, oğullarına Han ismini koydu.

Ünlü çiftin, 2010 yılında dünyaya gelen Ali adında bir oğlu daha bulunuyor.

Halit Ergenç'in kendisi gibi oyu...