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        Haberler Magazin Bergüzar Korel, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim"

        Bergüzar Korel, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim"

        Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yaklaşık 15 yıldır evli olduğu Halit Ergenç'in doğum gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 10:11 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:11
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          41 yaşındaki ünlü oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından kendisi gibi oyuncu eşi Halit Ergenç'in doğum gününü kutladı

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          Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in pasta üflerken çektiği bir fotoğrafı yayınlayıp, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Sağlıkla, evlatlarımızla hep birlikte huzurlu, mutlu yıllara" notunu düştü.

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          2009'da evlenen ve 3 çocukları olan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, uzun zamandır hayatlarını Londra'da devam ettiriyor.

          Fotoğraflar: Instagram

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