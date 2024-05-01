Bergüzar Korel, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim"
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yaklaşık 15 yıldır evli olduğu Halit Ergenç'in doğum gününü kutladı
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41 yaşındaki ünlü oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından kendisi gibi oyuncu eşi Halit Ergenç'in doğum gününü kutladı
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Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in pasta üflerken çektiği bir fotoğrafı yayınlayıp, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Sağlıkla, evlatlarımızla hep birlikte huzurlu, mutlu yıllara" notunu düştü.
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2009'da evlenen ve 3 çocukları olan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, uzun zamandır hayatlarını Londra'da devam ettiriyor.
Fotoğraflar: Instagram
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