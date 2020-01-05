Çok şükür ki bebeğimin de, benim de sağlığımız yerinde. Hamilelik sürecimde sizin karşınıza çıkmayı çok istedim ama maalesef olmadı. Başta canım yönetmenin İbrahim Çiçek olmak üzere bu yolculukta bana verdiğiniz destek paha biçilemez. Hepinize kalbimin en derininden teşekkür ederim.