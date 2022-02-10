"BEN BU HAYATTA EN ÇOK ANNELİĞİ SEVDİM"

Oğlunun yüzünü göstermemeyi tercih eden Bergüzar Korel, gönderisine şu ifadeleri not düşmüştü:

Ali’m... Güneşim... Bu hayatta ben en çok anneliği sevdim. Senin sayende... Dünyamı değiştirdin... Evladımız olduğun için sonsuz bir mutluluk duyuyoruz ama sen hepimizden bağımsız bir birey olarak herkesin hayatına ışık saçtığın için kardeşlerin ve ailen olarak kendimizi çok ayrıcalıklı ve şanslı hissediyoruz oğlum. Bu hayatta ruhunu hep özgür bırak şimdi olduğu gibi... Ben ve baban ömrümüz yettiğince, her koşulda, sen istediğin sürece bir nefes kadar uzağındayız sadece...

Yüreğindeki merhamet, hoşgörü, empati ve hayata karşı duyduğun o büyük coşku, merak hiç bitmesin... Güneşim Ali’m... 12 yıl önce hayatımıza getirdiğin ışık, mutluluk için bin kez teşekkür ederim sana... Varlığına bin şükür annem. Nice mutlu yılların olsun. Hep birlikte...