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Bergüzar Korel: Ali 'Üçüncü kardeşi kaldıramayabilirim' diyor

Geçtiğimiz aylarda kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez anne olma sevincini yaşayan oyuncu Bergüzar Korel, samimi açıklamalarda bulundu. Korel, 12 yaşındaki oğlu Ali'nin "Başka gelmeyecek değil mi anne? Üçüncü kardeşi kaldıramayabilirim" dediğini söyledi

10.02.2022 - 10:18 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Bir Arabesk Müzikali Afara' performansıyla misafirleriyle buluştu. Geceye katılan isimler arasında yer alan Bergüzar Korel, gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

  • "HEP EVDEYİM"

    Korel, "Çocuklarımla ilgileniyorum, hep evdeyim. Geçtiğimiz günlerde Halit, Uğur Aslan'ı dinlemişti ben de şimdi dinleyeceğim. Bizim çok yakın arkadaşımız, ailemizden biri artık. Uğur çok yetenekli biri, hayallerini gerçekleştirmesi mutlu etti beni. Biz biliyorduk onun bu yönlerini, hayallerini, yapacaklarını. Tabi onları gerçekleştirmesi şimdi sahnede olması beni o kadar mutlu ediyorki içim coşuyor onu gördükçe." dedi. 

  • "ÇOCUKLAR ARASINDA KISKANÇLIK OLMUYOR"

    Çocukları hakkında da konuşan 39 yaşındaki oyuncu, "Çok şükür iyiler. Leyla, 3 aylık oldu büyüyor. Han, 22 aylık kıskançlık olmuyor. Ali, bana şey diyor: 'Başka gelmeyecek değil mi anne?' diye, ben de 'Yok' dedim. O kadar kardeş isteyen çocuk, 'Üçüncü kardeşi kaldıramayabilirim' diyor." ifadelerini kullandı.

  • "BİZİM ÇOCUKLAR BABAYA ÇOK DÜŞKÜN"

    Önceki gün 12. yaşına giren oğlu Ali'nin 1.70 cm'yi geçtiğini ifade eden Bergüzar Korel, "O hep böyle merhametli bir çocuktu. Arkadaşlarımın bütün küçük çocuklarına, hayvanlara falan güzel yaklaşırdı çok mutlu. Han ile arasında başka bir diyalog var ama Leyla'yı severken daha dikkatli. Severken onu incitmemek istiyor. Bizim çocuklar babaya çok düşkün, oğlanlar hiç uyumuyordu ama bu çok rahat, kahve içerken hep beni dinliyor daha sakin. Han mesela çok konuşuyor, bugün hatta 'Anne içim yandı, su ver.' diyor. Biz de şaşırdık 'Nereden duyuyor?' diye, Allah isteyen herkese nasip etsin." şeklinde konuştu.

  • DOĞUM FOTOĞRAFINI YAYINLADI

    Korel, geçtiğimiz gün oğlu Ali'nin doğumunda çekilen fotoğraf ile son halinin yer aldığı kareyi, Instagram'dan yayınlayarak duygusal bir yazı kaleme almıştı.

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