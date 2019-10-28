"GÖZLERİM ANLATSIN"

Yıldız, bu kez doğum öncesi eşi ile çekilen karesini yayınladı. Berfu Yenenler'in "Ben bir şey demiyim, gözlerim anlatsın" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede 28 binin üzerinde beğeni aldı.