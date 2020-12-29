Berfu Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler ve oğlu Kuzey ile birlikte çekilen bu karesini "En sevdiğim fotoğrafımızı seçiyorum. Bundan sonra bu saçlarımızla her yere akarız, kimse kusura bakmasın" notuyla yayınladı.

25 yaşındaki Yenenler'in paylaşımı takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.