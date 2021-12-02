Ev sahibi ekip, Schio kasabasındaki Livio Romare Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-13 önde geçti. Fakat sarı-kırmızılılar, ilk yarı sonunda farkı 3 sayıya (39-36) indirdi.

Son 10 dakikaya 58-53 üstünlükle giren Beretta Famila Schio, karşılaşmayı da 76-73 kazandı.

Galatasaraylı Davis, 24 sayıyla sahanın en skoreri olurken, Beretta Famila Schio'da 5 oyuncu çift haneli skor üretti.

Galatasaray, gruptaki 3. mağlubiyetini yaşadı. Beretta Famila Schio ise 4. galibiyetini aldı.