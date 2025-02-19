Beretta Famila Schio: 80 - Fenerbahçe Opet: 86 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague yarı final play-in turu ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio takımını 86-80 mağlup etti.
Kadınlar EuroLeague yarı final play-in turu ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'yu 86-80 mağlup etti.
Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe Opet’de 29 sayı üreten Emma Meesseman oldu. Bu eşleşmenin rövanş maçı 26 Şubat Çarşamba günü Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.
SALON: Palasport Livio Romare
HAKEMLER: Branimir Galic, Ewa Matuszewska, Alin Faur
BERETTA FAMILA SCHIO: Juhasz 4, Sottana 24, Verona 8, Salaun 19, Dojkic 4, Andre 2, Keys 9, Laksa 10, Bestagno
FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 13, Olcay Çakır 3, Williams 20, Meesseman 29, Milic 4, Allemand 9, Badiane 4, Charles 4, Ayşe Yılmaz
1’İNCİ PERİYOT: 17-24
DEVRE: 30-44
3’ÜNCÜ PERİYOT: 49-58
4'ÜNCÜ PERİYOT: 80-86