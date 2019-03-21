Boşanma haberlerinden sonra Beren Saat'ten paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından bir takipçisinin gönderdiği şu mesajı paylaştı:



'Bunu zaten biliyorsun, ama zaman zaman hatırlatmak gönül alıcı olabilir. Seni seviyoruz, seni destekliyoruz ve her zaman seni burada bekliyor olacağız. Hayatta hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Mutluluk da acı da. Duygusal olarak dibe durduğunda bir sonraki adıma geçmek için gereken tek yol ayağa kalkmaktır. Bu geçecek, zaman her şeyin ilacı. Sana kocaman sarılıyoruz'



Beren Saat'in cevabı ise, 'Sizi çok seviyorum çocuklar' oldu.