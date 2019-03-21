21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uzun süredir boşanacakları iddia edilen Beren Saat - Kenan Doğulu çiftinden kötü haber geldi.
2. Sayfa programında yer alan habere göre; Saat ve Doğulu'nun 28 Mart Perşembe günü anlaşmalı olarak boşanacakları iddia edildi.
2014 yılında nikah masasına oturan ikilinin, boşanmak için mahkemeye başvurduğu konuşuluyor.
Boşanma haberlerinden sonra Beren Saat'ten paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından bir takipçisinin gönderdiği şu mesajı paylaştı:
'Bunu zaten biliyorsun, ama zaman zaman hatırlatmak gönül alıcı olabilir. Seni seviyoruz, seni destekliyoruz ve her zaman seni burada bekliyor olacağız. Hayatta hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Mutluluk da acı da. Duygusal olarak dibe durduğunda bir sonraki adıma geçmek için gereken tek yol ayağa kalkmaktır. Bu geçecek, zaman her şeyin ilacı. Sana kocaman sarılıyoruz'
Beren Saat'in cevabı ise, 'Sizi çok seviyorum çocuklar' oldu.
Son zamanlarda 4,5 yıllık eşi ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündeme gelen oyuncu Beren Saat'ten kafa karıştıran bir paylaşım daha geldi. Geçtiğimiz akşam Balmumcu'da görüntülenen Saat, evi terk ettiği ve boşanma aşamasında olduğu sorularına yanıt vermemişti. Saat, "Arkadaşlar teşekkür ederim, lütfen bu soruları sormayın" diyerek hızla oradan uzaklaşmıştı.
Tüm dedikodular Saat'in doğum günü paylaşımıyla başladı. Saat, geçtiğimiz günlerde 35. yaşını kutladı. Ünlü oyuncu Instagram sayfasında sıfır makyaj siyah beyaz fotoğrafını paylaşıp ilk aşkı olan ve hayatını kaybeden Efe Güray'ı andı.
Saat'in bu paylaşımı 'evlilikte kriz mi var?' sorusunu akıllara getirmişti. Çünkü Kenan Doğulu'nun da eşinin doğum gününü kutlamaması iddiaları daha da güçlendirdi.
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