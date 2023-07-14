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        Beren Saat talihsiz kaza geçirdi

        Beren Saat ve Kenan Doğulu, havalimanında görüntülendi. Eşi Doğulu ile birlikte yurt dışı tatilinden dönen Saat, talihsiz bir kaza geçirdi. Bileğini burkan oyuncu, bu nedenle uçaktan otomobiline kadar tekerlekli sandalyeyle götürüldü 

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 21:33
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        Talihsiz kaza
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Beren Saat ile Kenan Doğulu, bir süre önce tatil yapmak için yurt dışına çıkmıştı. Yurda geri dönen çift, havalimanında objektiflere yansıdı.

        Ancak Beren Saat'in görüntüsü korkuttu. Uçaktan tekerlekli sandalye ile çıkarılan Saat'in ayak bileğini burktuğu öğrenildi.

        Ünlü oyuncu, ayağının üzerine basamadığı için uçaktan otomobiline kadar tekerlekli sandalye ile götürüldü.

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        #beren saat
        #Kaza
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