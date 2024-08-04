Beren Saat, kayınvalidesiyle Yalıkavak'ta
Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu ile Yalıkavak'ta görüntülendi. Keyifli vakit geçiren gelin - kayınvalidenin o anları objektiflere yansıdı
Giriş: 04.08.2024 - 10:54 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:57
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Kenan Doğulu'nun Yalıkavak'ta vereceği konser öncesi Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu ile bir araya geldi.
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Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu ile Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi.
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Renkli bir etek ve beyaz spor bir atlet giyden Beren Saat, şezlongda kayınvalidesi Serpil Doğulu ile sohbet etti.
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