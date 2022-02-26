"İlham kaynağım, en tatlı şansımsın!"

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Kenan Doğulu ile evliliğinde krizi atlatarak, boşanmanın eşiğinden dönen Beren Saat, bugün 38 yaşına bastı.

Doğulu, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Ünlü şarkıcı, Saat'in güldüğü bir kareyle başlayan ve birlikte çekilen fotoğraflarıyla devam eden videoyu Instagram'dan yayınladı.

"İLHAM KAYNAĞIM, EN TATLI ŞANSIMSIN"

Kenan Doğulu, romantik gönderisine, "İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansımsın... İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki birbirimizi bulduk." sözlerini not düştü. Doğulu'nun paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları Beren Saat'i mesaj yağmuruna tuttu.

DÜĞÜNDE DE SÜRPRİZ KUTLAMA

Ünlü çift, dün akşam da Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un düğününe katılmıştı. Nikah şahitlerinden biri olan Doğulu, gece boyunca eşi Saat ile dans etmişti. Ayrıca gecede de ünlü oyuncuya doğum günü sürprizi gerçekleştirilmişti.

"SENİ SEVİYORUM YOSUN GÖZLÜM"

Ayrıca ünlü isim, geçtiğimiz sene eşinin yeni yaşını, "Seni seviyorum yosun gözlüm! İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş. Hayat ne kadar zor olursa olsun birlikte festivale çeviririz. Güzeller güzeli ruhun hep mutlu ve huzurlu olsun." sözleriyle kutlamıştı.

"BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN"

Öte yandan 2014 yılında nikah masasına oturan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, bir dönem evliliklerinde kriz yaşamıştı.

Eşinin doğum gününde paylaştığı mesajda, "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kafaları karıştıran Beren Saat, şunları söylemişti:

Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı.

Aslında ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi sürecini beraber geçirdik. Beraber müzik yapmaya başladık. İlişkimiz daha başka türlü bir yere geldi. Birbirimizi başka türlü beslediğimiz, başka bir seviyesindeyiz ilişkinin ve aşkın her neyse...

"O DÖNEMİ BERABER YAŞADIK"

'Her şey bitti' derken, beni şaşırtacak bir yere geldi. Bir müzisyen olarak Kenan'ı tanımaya başladım. Bütün dünyanın, hiçbir kimsenin evinden başka güvende hissetmediği bir dönemi beraber yaşadık. O enteresandı.

Evde olmak, ikimiz olmak, güvende hissetmek onlarla beraber galiba biraz daha yoğunlaşıp, o hale geldi. Biz arkadaşlığı başardık, beraber üretmeyi başardık, aile olmayı, aile gibi hissetmeyi başardık ama dışardan insanlar baktığı zaman 'Ayrıldılar', 'Şöyle oldu', 'Böyle oldu' dedi.

"BEKLENEN AİLE FOTOĞRAFINI VEREMEDİK"

O çekirdek aile fotoğrafını bir türlü veremedik. 'Çocuk yaptılar' falan o beklenen aile fotoğrafını veremedik ama onun çok üstünde ya da çok derininde başka paylaşımları başka türlü daha derin bir dostluğu, insani bağı kurduk. O yüzden beceremediğimiz evlilik olsun yani... Öyle bir şeydi yazdığım.