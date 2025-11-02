‘Bereketli Topraklar’ın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği; başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’ soluksuz izlenen ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. İlk bölümün hemen ardından ikinci bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu.

'İşte Bereketli Topraklar’ın 2'nci bölüm tanıtımı:

REKLAM advertisement1

Yayınlanan tanıtımda, aileler arasındaki toprak ve güç mücadelesi hızla tırmanıyor. Tarık Savcı’nın ölümüyle ilgili soruşturmayı derinleştiren Savcı Nevin, Ömer Bereketoğlu’na sert bir dille uyarıda bulunarak dikkatli olması gerektiğini söylüyor ve dengeleri tamamen değiştiriyor. Fatma ve Salih'in zoraki ayrıldığı anlar heyecanla beklenirken Ömer Bereketoğlu’nun “Ailemizi daha büyük bir savaş bekliyor” sözleri, fırtınanın henüz başlamadığını ve herkesin daha büyük bir kaosun içine sürükleneceğini gösteriyor.

REKLAM ‘BEREKETLİ TOPRAKLAR’IN İLK ÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Yıllar önce iki aile arasında yaşanan yangın ve ölümler, Bereketoğulları ile Karahanlılar arasındaki düşmanlığı derinleştirdi. Ailenin reisi Ömer Bereketoğlu, hem topraklarını hem de ailesini ayakta tutmaya çalışırken, çocukken yurtdışına gönderdiği kardeşi Salih’i yeniden Adana’ya çağırdı. Ancak Salih’in Karahanlıların torunu Fatma ile yakınlaşması, eski nefretleri yeniden alevlendirdi. Bekir’in saldırısı ve sonrasında yaşanan gerilimler ise iki aileyi tekrar savaşın eşiğine getirdi. Bu süreçte Zehra, düşmanlığı kışkırtarak kendi planlarını devreye soktu. Ömer ise kardeşini korumak için Karahanlı konağına gidip Salih’i kurtarırken kardeşine yardım eden Fatma’ya sahip çıktı. Adana’ya yeni atanan Savcı Nevin’in Bereketoğulları üzerindeki baskıları tansiyonu iyice artırdı. Tüm bunlar yaşanırken geçmişte saklanan sırlar, gelen gizemli mesajlarla yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. Yeni bölümde Ömer Bereketoğlu’nun hem bereketli toprakları hem de ailesini korumak için neler yapacağı merak konusu oldu. 'Bereketli Topraklar’ın kadrosunda; Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen, Mert Özbek ve Ayşegül Günay yer alıyor.

‘Bereketli Topraklar’, yeni bölümüyle 9 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de! Adalet arayışının ve kalbin sınavı Haberi Görüntüle