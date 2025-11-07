'Bereketli Topraklar'ın özel kamera arkası görüntüleri yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını Süreç Film'in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi 'Bereketli Topraklar', ilk bölümüyle izleyiciden ilgi gördü.

Dizinin en çok konuşulan anlarından biri olan ciğerci sahnesinin kamera arkası görüntüleri ilk kez paylaşıldı.

İşte o kamera arkası görüntüleri;

Ömer ve Nevin'in ciğercide bir araya geldiği o an, iki farklı dünyanın ve iki güçlü karakterin ilk kez birbirine dokunduğu yer oldu.

Sözlerin kadar sessizliklerin de ağır bastığı bu sahne, Ömer ve Nevin’in hikayesinde yeni bir sayfa açarken 'Bereketli Topraklar'ın hafızalara kazınacak anlarından biri olmayı başardı.

Adalet ile vicdanın, geçmişle bugünün kesiştiği bu hikayede Ömer ve Nevin'in yolları artık aynı sofrada…

'Bereketli Topraklar', yeni bölümüyle pazar saat 20.00'de SHOW TV'de!