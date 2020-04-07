Hicri ayların sekizincisi ve mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının hakkında Hz. Muhammed buyurmuştur ki; “Recep ayı Allah’ın, Şaban ayı benim, Ramazan ayı da ümmetimin ayıdır”. Şaban ayının 15. Gecesine denk gelen Berat Kandili, tüm İslam alemi için af ve bağış günü olarak bilinmekte ve ihya edilmektedir.

Berat Nedir?

Beraa kelimesinden türeyen Arapça bir kelime olan berat, günahların, hataların, kusurların bağışlanması için af kapılarının açıldığı ve tövbe edip Allah’a yakarılan mübarek bir gün olarak bilinmektedir. Berat kelimesi, Türkçe de bilinen anlamıyla beraat etmek, özgürlüğe kavuşmak, yükten ve cezadan kurtulmak anlamına gelir.

Berat Kandili Ne Demek?

Müslümanlarca mübarek sayılan ve gündüzü oruçla gecesi namaz ve duayla ihya edilen gecelere kandil geceleri denilmektedir ancak kandil kelimesi Osmanlılar döneminde, II. Selim (1566-1574) zamanında cami ve minarelerin kandillerle aydınlatılmaya başlamasından sonra anılır olmuştur. Berat kandili ise mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesine verilen isimdir.

Bu tür gecelerin yaygınlaşarak gelenek haline gelmesi İslamiyet’in başından beri değil, dördüncü yüzyıldan sonra adet haline gelmiştir. Bazı İslam alimlerine göre insanların bu günlerde oruç tutması ve geceyi namaz ve zikirle geçirmesi sakıncalı değildir ancak bunun kural sayılması bidattir görüşünü savunmaktadırlar.

Bazı alimler insanların bu geceleri vesile bilerek oruç tutmalarını ve namaz kılmalarını güzel amel olarak kabul edip yapılmasında sakınca görmemişlerdir. Ancak unutulmaması gereken, peygamberimizin (sav) döneminde ve uygulamalarında bu tür özel gece kutlamaları bulunmamaktadır. Müslümanlar bu gecelerde namaz kılabilir, gündüzlerini oruçla geçirebilirler ancak bunu farz olarak algılamamaları gerekir.

Berat Kandili Önemi Nedir?

Berat kandili olarak kabul edilen Şaban ayının 15. gecesi hakkında sahih olduğu iddia edilen rivayetler olduğu gibi bu rivayetlerin sahih olmadığını kabul eden alimler de bulunmaktadır. Bazı alimler ise Müslümanların güzel davranış ve amellerini artıran bu tür kutlamaları sakıncalı bulmamışlardır.

Berat gecesinin önemine dair oldukça geniş açıklamalarda bulunulmuş ve bu gecenin ihya edilmesi hakkında çok fazla zikir ve amel bildirilmiştir. Kaderin ve rızıkların tayin olduğu ve ölümlerin bu gece yazıldığına dair pek çok haber nakledilmiştir. Rahmet gecesi, mübarek gece, leyl-i şaban, sak (belge) gecesi gibi farklı isimlerle anılan berat gecesi İslam aleminde önemli bir yere sahiptir.

Kandil geceleri, fırsat geceleri olarak bilinmekte ve bu günlerde geçmişin hatalarının bağışlanması, kusurların örtülmesi ve eksikliklerin tamamlanması olarak bilinmektedir. Hayatın durakları gibi adeta durularak hayatı tekrar gözden geçirmek, muhasebe yapmak, kendini değerlendirmek, tartmak-biçmek ve hatalardan pişmanlık duyarak Allah’ın affına sığınmak, bağışlanma ve beraat istemek anlamlarını taşımaktadır.

Berat Kandili’nin önemini artıran ve Müslümanları bu mübarek gecede namaza, zikre ve istiğfara, gündüz ise oruca sevk eden birçok neden bulunmaktır. Peygamberimizden (sav) bildirilen hadiste bu ayın kendisine ait olduğu ve bu ayda kendisinin şefaat eden olarak tayin edildiğini bildiren rivayetler bulunmaktadır. Berat gecesi insanların bir sonraki yıla kadar rızıklarının, ecellerinin ve kaderlerinin yazıldığı gece olarak kabul edilmektedir.

İbni Abbas’tan rivayet edildiğine göre Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili gecesinde, bu geceden gelecek seneye kadar meydana gelecek olan olayların hepsini melekler deftere yazarlar. Bu defterde herkesin ayrı ayrı rızkı, eceli ve doğumu belirlenir ve takdir olunur. Bu gece yapılan dualarla Müslümanlar kendi başlarına gelecek musibetleri defetmek, bağışlanma dilemek ve böylelikle haklarındaki hükmü dua ile değiştirmek isterler.

Mübarek Berat Kandili gecesi rızıkla ilgili defterler Mikail as’a, dünyada sel, deprem, afet ve savaşlarla ilgili defter Cebrail as’a, amellerle ilgili defterler İsrafil as’a ve ölümle ilgili defterler de Azrail as’a verildiği rivayet edilir. Fahreddin er-Razi"nin görüşüne göre bu defterler Berat Kandili gecesi düzenlemeye açıktır. Bu düzenleme Ramazan gecesi içinde olan Kadir Gecesi’ne kadar açık kalır.

Kadir gecesine kadar af ve bağış kapıları açık kalır ve bu yüzden Ramazan ayı tövbe ve istiğfar ayı olarak bilinmektedir. Müslümanların bu günleri ihya etmeleri, geçmiş hatalarına dönmemeleri ve geçmiş hatalardan Allah’a sığınmaları için vesile sayılmıştır. İnananların geçmiş günahlarından beraat etmeleri ve gelecekte kendileri hakkında yazılan musibetleri defetmeleri anlamında beraat gecesi adıyla anılmıştır.