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Berat Kandili nedir, ne demek? Diyanet ile Berat Kandili önemi ve fazileti: Berat Gecesi ne oldu, ne anlama geliyor?

Berat Kandili nedir, ne demek? Berat Kandili Gecesinin önemi ve fazileti

Berat Kandili önemi, fazileti ve anlamı gündemdeki yerini aldı. İslam dininin en önemli beş gecesinden biri olan Berat Kandili 6 Mart 2023 yani bugün idrak ediliyor. Bu özel günde gözler Berat Kandili Gecesi ne oldu ile Berat ne demek? sorularına çevrildi. İşte Berat Kandili anlamı ve önemi

Giriş: 06.03.2023 - 17:25 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat Kandili olarak idrak ediliyor. Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili bugün eda ediliyor. Bu özel günde Berat Kandili nedir, ne anlama gelir ve Berat gecesi ne oldu? soruları gündeme geldi. İşte Berat Kandili önemi ve fazileti ile ilgili bilgiler...

  • BERAT KANDİLİ’NİN FAZİLETİ, ANLAM VE ÖNEMİ

    Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. 

  • Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız.

    Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

  • BERAT GECESİ'NDE NE OLMUŞTUR?

    Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

    Hazreti Muhammed'in, Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur.

  • Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. 

  • İslam Peygamberi Hz. Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

    Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

    Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

    Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

    Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâ'ya arz olunur.

    Peygamberimiz, "Allah Teâlâ Şabanın 15.gecesinde dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar." buyurmuştur.

  • BERAT NE DEMEKTİR?

    Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da Berae kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi Beraet şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

    Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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