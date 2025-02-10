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        Haberler Bilgi Gündem Berat Kandili ne zaman 2025? Berat Kandili anlamı ve önemi nedir? Kandil ayın kaçında?

        2025 Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında? Berat Kandili anlamı ve önemi

        Berat Kandili için bekleyiş başladı. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilen Berat Kandili İslam alemi için, rahmet ve mağfiret gecesi, müminlerin duaların kabul, günahlarının af olduğu bir gece olarak kabul görmektedir. Bu kapsamda Berat Kandili tarihi, anlam ve önemi gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "2025 Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında?" İşte 2025 Berat Kandili tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 21:10 Güncelleme: 10.02.2025 - 23:11
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        • 1

          Berat gecesi, İslam inancında Kur'an'ı Kerim'in dünyaya toptan indirildiği gece olarak kabul görmektedir. Berat kelime anlamı olarak, 'temize çıkma' anlamını taşımaktadır. İslam dünyası kandil gecesini ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Peki, "Berat Kandili ne zaman 2025? Berat Kandili anlamı ve önemi nedir?" İşte detaylar...

        • 2

          2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

          Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

        • 3

          BERAT KANDİLİ’NİN FAZİLETİ, ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

          Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.

          Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız.

          Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

        • 4

          BERAT GECESİ'NDE NE OLMUŞTUR?

          Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

          Hazreti Muhammed'in, Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur.

          Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır.

        • 5

          BERAT NE DEMEKTİR?

          Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da Berae kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi Beraet şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

          Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde "şabanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (belge) gecesi" manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.

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