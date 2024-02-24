BERAT KANDİLİ İBADETLERİ

Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Hz. Muhammed' (s.a.s) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. İşte, Berat Kandili ibadetleri...

1- Gündüzünde oruç tutmak

2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Allah'ı çokça zikretmek

BERAT KANDİLİ TESBİHLERİ

Berat Kandili'nde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir.

Berat gecesinde 100 rekat namaz kılınır. Bu namazdan sonra şu tesbihler çekilir:

Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh. Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim. "Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike." (Ey Allah'ım ! Afendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) ve efendimiz Hz.Muhammedin (s.a.v) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.)