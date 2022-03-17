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Berat Kandili namazı kılınışı: 100 rekatlık Berat Kandil gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve saat kaçta kılınır?

100 rekatlık Berat Kandil gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat ? Berat gecesi namazı nedir?

Müslüman alemi tarafından 17 Mart yani bugün idrak edilecek olan Berat Kandili, Şaban ayının on beşinci gününe denk gelmektedir. Berat Gecesi, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günü olarak bilinir. Berat gecesi ellerin duaya, gönüllerin semaya açıldığı gecelerden biridir. Bu mübarek günde Berat Kandili'ne özel namaz kılınacak. İşte 100 rekatlık Berat Kandili namazı kılınışı...

17.03.2022 - 11:37 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Berat Kandili'nin 17 Mart yani bugün idrak edilecek olması sebebiyle Berat Kandili namazı, İslam dünyasının merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu yıl Berat Kandili'nde kılınacak 6 rekatlık ve 100 rekatlık namazın detayları araştırılıyor. Peki, "100 rekatlık Berat Kandil gecesi namazı nedir, nasıl kılınır?" İşte detaylar...

  • BERAT GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

    100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir. Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur.İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ate tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder. Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği,yapılan secdelerin çok olmasıdır.

  • NAMAZ BİTTİKTEN SONRA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

    Allahü Teala'nın "Hu" ismi şerifinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Rasülüllah Efendimizin isimlerinden "Taha"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için;

    Aşağıdaki 11 dua, 14 def'a okunur:

    *14 istiğfar(esteğfirullahel-azıım ve etübü ileyk).

    *14 Salevatı-şerife(allahümme Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)

    *14 Fatiha'i şerife(Elham)besmeleyle

    *14 Ayetül kürsi(Allahü-La)besmeleyle

    *14 Tevbe suresi'nin son iki ayeti olan "Lekad Caeküm.."(besmeleyle)

    *14 kere"Yasin,Yasin..."dedikten sonra 1 Yasini Şerif.(Yasini Şerif'te yedi zahiri,yedi batıni"mbin"vardır,böylece o da 14 olur.) 

    *14 ihlası şerif(kul hüvellahü ehad)bemeleyle

    *14 Felak suresi(kul euzü birabbil-felak)besmeleyle *14 Nas suresi(kul euzü birabbin-nas)besmeleyle

    *14 kere,Subhanellahi vel-hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber,Vela havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azıım.

    *14 kere,Salat-ı münciye(İlmihal kitaplarında yazar)okunur ve sonra dua yapılır.Salat-ı Münciye'yi bilmeyenler Küçük salevat okuyabilirler.(Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)

     

  • llâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’ıl-ehvâali ve’l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke a’led-derecâat ve tübelliğunâa bihâa aksa’l gaayâat. Min cemî’ıl-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. İnneke alâa külli şey’in kadiyr.“

    Mânâsı: Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.“

  • BERAT KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR? 

    Berat Kandili 17 Mart yani bugün idrak ediliyor. Berat Kandili namazı kılmak isteyenler akşam namazıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir.

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