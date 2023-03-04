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BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2023 | En güzel, farklı, anlamlı, kısa, uzun, hadisli, dualı, ayetli ve resimli Berat Kandili gecesi mesajları ve sözlerini paylaşın

En güzel, resimli Berat Kandili mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

İslam alemince Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecede kutlanan Berat Kandili için geri sayım başladı. Bu yıl 6 Mart gününe denk gelen Berat Kandili ibadetle geçirilecek. 'Hayırlı Kandilleri' ve 'Kandiliniz Mübarak Olsun' mesajlarını WhatsApp, Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden sevdikleriyle paylaşmak isteyenler en güzel, resimli kandil mesajlarını araştırıyor. İşte, En güzel, farklı, anlamlı, kısa, uzun, hadisli, dualı, ayetli ve resimli Berat Kandili gecesi mesajları ve sözleri...

Giriş: 04.03.2023 - 13:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Berat Kandili mesajları ve sözleri, 6 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek olan Berat Kandili Gecesi'ne sayılı günler gündeme geldi. Berat Kandili, mübarek Üç Aylar'ın içerisinde bulunduğu Şaban ayının 14.gününü 15.gününe bağlayan gecede idrak edilecek. İçtenlikle tövbe eden ve istiğfar edenlerin günahlarının bağışlandığı Berat Kandili Gecesinde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler en güzel, farklı, anlamlı, kısa, uzun, hadisli, dualı, ayetli ve resimli Berat Kandili mesajlarını araştırıyor. İşte, Resimli Berat Kandili gecesi mesajları ve sözleri çeşitleri...

  • BERAT KANDİLİ MESAJLARI

    Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller.

  • Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun. 

  • Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.

  • RESİMLİ KANDİL MESAJLARI ÇEŞİTLERİ

    Bu gece berat gecesi… Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

  • Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.

  • Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.

  • Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

  • Dili Bismillah olanın işi yarım kalmaz, sözü İnşallah olanın planı bozulmaz. Gözü Maşallah olanın içi kararmaz. Zikri Subhanallah olanın eksiği olmaz. Şükrü Elhamdulillah olanın rızkı azalmaz. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Berat Kandiliniz Mübarek olsun.

  • BERAT KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN SÖZLERİ

    Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla. (İbrahim 41) Berat Kandiliniz Hayırlı Olsun.

  • Ya Rabbi! Bizleri büyük-küçük hatalardan, emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. (Amin) Hayırlı kandiller.

  • Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni bahar ile tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

  • Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

  • Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için…

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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