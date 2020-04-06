Berat Kandili, mübarek üç ayların ikincisi olan ve Ramazan ayından bir önceki Şaban ayının 15. gecesine verilen isimdir. Rahmet gecesi, mübarek gece, kurtuluş gecesi gibi farklı isimlerle anılan Berat gecesi, günahlardan ve hatalardan istiğfar ederek Allah’ın affına ve bağışlanmasına sığınılan gecedir. Bu özel gece için en içten ve anlamlı Berat Kandili mesajları haberimizde.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2020

Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.