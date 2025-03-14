Petrol, ABD’nin İran ve Rusya’ya yönelik yaptırımları sıkılaştırmasıyla yükseldi. Bu gelişme, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) zayıf talep tahmini sonrası Perşembe günü yaşanan düşüşün bir kısmını dengeledi.

Brent petrol, önceki seansta yüzde 1,5 kayıp yaşamasının ardından yeniden 70 dolar civarına yükselirken, ABD Ham petrolü 67 doların altında işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

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Benzinin litre fiyatına 1 lira 82 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı. Motorin grubunda ise fiyat değişimi olmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa yakası)

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Benzin litre fiyatı: 43.23 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.15 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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