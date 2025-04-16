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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine zam geldi! Benzine ne kadar zam geldi, pompaya yansıdı mı? 17 Nisan 2025 benzin litre fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir

        Benzine zam geldi! Benzine ne kadar ve ne zaman zam geldi?

        Brent petrol dün 64,95 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatlarındaki kısmi artışta, ABD yönetiminin ticaret tarifelerini ertelemesi ve dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de petrol talebinin toparlandığına işaret eden veriler etkili oldu. Bu gelişmeler doğrultusunda benzine zam geldi. Peki, benzine ne zaman ve ne kadar zam geldi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 12:37 Güncelleme: 17.04.2025 - 00:17
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        • 1

          Brent petrolda yaşanan keskin düşüşler sonrası, petrol fiyatları toparlanma eğilimi gösteriyor. Bu toparlanmanın ilk etkisi, geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarına gelen zam ile hissedildi. Şimdi ise benzine bir zam daha geldi. Peki, benzine ne kadar zam geldi? İşte, güncel gelişmeler ve 17 Nisan 2025 akaryakıt fiyatları...

        • 2

          BENZİNE ARKA ARKAYA ZAM!

          Benzine bir zammın daha yolda olduğu öğrenildi. Son olarak, 12 Nisan 2025 tarihinde benzine 81 kuruş zam yapılmıştı. Şimdi ise benzine 17 Nisan Perşembe gününden itibaren 94 kuruş zam geldi.

        • 3

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45,00 TL

          Motorin litre fiyatı: 44,19 TL

          LPG litre fiyatı: 26,51 TL

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45,15 TL

          Motorin litre fiyatı: 44,30 TL

          LPG litre fiyatı: 27,28 TL

        • 5

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,11 TL

          Motorin litre fiyatı: 45,43 TL

          LPG litre fiyatı: 27,02 TL

        • 6

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45,75 TL

          Motorin litre fiyatı: 45,05 TL

          LPG litre fiyatı: 27,12 TL

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