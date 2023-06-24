Elinde tava ile girdi, isteği reddedilince dehşet saçtı! O anlar kamerada! - Güncel Haberler

DHA

Üsküdar'da iddiaya göre bidonla benzin isteyen sürücüye, Emniyet'ten izin belgesi olmadığı için olumsuz cevap verildi. Yaşanan tartışma sonrasında otomobil sürücüsü çalışanların üzerine aracını sürdü. Olayda akaryakıt istasyonu önündeki belediye çalışanı yaralanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay dün akşam saat 19.00 sıralarında İcadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü H.C.Y. , benzin istasyonuna bidonla yakıt almaya geldi. Benzin istasyonunda çalışan görevliler, H.C.Y.'ye Emniyet'ten izin belgesiyle yakıt alabileceğini belirtti. Bidonla yakıt alamayacağını öğrenen H.C.Y. ile çalışanlar arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sonrasında otomobiline binen H.C.Y. aracını çalışanların üzerine sürdü. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce olayla ilgisi olmayan motosikletli belediye çalışanına ardından da park halindeki bir araca çarptı. Ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, H.C.Y. 'yi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Sağlık ekipleri tarafından, yaralanan motosikletli belediye çalışanına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralanan motosikletli belediye çalışanı hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ Öte yandan Emniyet'in yaptığı incelemede, şüphelinin akaryakıt istasyonunda elinde tavayla saldırgan tavırlar sergilediği ve akli dengesinin yerinde olmadığının anlaşıldığı öğrenildi. Yakalanan H.C.Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

OTOMOBİLİNİ BELEDİYE ÇALIŞANININ ÜSTÜNE SÜRDÜ Bu arada akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bidonla benzin almak isteyen kişinin elindeki tavayla, önce markete girdiği market çalışanıyla konuştuktan sonra sinirli tavırlar sergileyerek marketten çıktığı görülüyor. Otomobiline binen şüpheli akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada hızlanarak yolda bekleyen motosikletli belediye çalışanına çarpıyor. Ardından da park halindeki araca çarparak zarar veriyor. Olay sonrası yaşanan kavga da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberi Hazırlayan : Pınar Cebeci