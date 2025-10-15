Habertürk
        Benzine indirim geliyor! Benzine ne zaman ve kaç TL indirim bekleniyor, pompaya ne zaman yansıyacak? 15 Ekim 2025 benzin fiyatları

        Benzine indirim geliyor! Benzine ne zaman ve kaç TL indirim bekleniyor?

        Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,06 artarak 62,10 dolar oldu. Fiyatlardaki kısmi yükselişte, Uluslararası Enerji Ajansının 2026'da küresel arz fazlası oluşabileceği uyarısı ve dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının yeniden ivmelenmesi etkili oldu. Yaşanan bu küresel gelişmelerin benzine indirim olarak yansıyacağı öngörülüyor ve benzin fiyatlarına indirim bekleniyor. Peki, benzine ne zaman ve kaç TL indirim gelecek? İşte, detaylar...

        Giriş: 15.10.2025 - 11:25 Güncelleme: 15.10.2025 - 12:01
        • 1

          Brent petrolün varil fiyatı ise küresel gelişmeler ve petrol arzına ilişkin haber akışlarıyla dün 61,3 dolara inerek Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Brent petrolün varili, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 62,1 dolardan işlem görüyor. Tüm bu küresel gelişmelerin benzine indirim olarak yansıması bekleniyor. Peki, benzine ne zaman ve ne kadar indirim gelecek?

        • 2

          BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

          18 Ekim 2025 Cumartesi gününden itibaren benzine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 51,88 TL

          Motorin litre fiyatı: 53,00 TL

          LPG litre fiyatı: 27,24 TL

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 52,04 TL

          Motorin litre fiyatı: 53,15 TL

          LPG litre fiyatı: 28,23 TL

        • 5

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 53,21 TL

          Motorin litre fiyatı: 54,46 TL

          LPG litre fiyatı: 27,93 TL

        • 6

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 52,91 TL

          Motorin litre fiyatı: 54,16 TL

          LPG litre fiyatı: 28,14 TL

