Benzin fiyatı zam ve indirim haberleri ile araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Hatırlanacağı üzere benzine, 6 Eylül’de 1 lira 83 kuruşluk indirim yapılmıştı. Şimdi de benzine zam geleceği öğrenildi. İl il güncel akaryakıt fiyatları bu noktada araştırılmaya başlandı. Peki, Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor, benzin fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 22 Eylül 2024 İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…