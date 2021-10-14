Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı mı?

"ARKADAŞIZ"

Ünlü oyuncunun açıklamasından sonra Hakan Baş, bu kez Nişantaşı'nda otomobilinin içinde şarkıcı Edis'in asistanı Simge İnce ile görüntülendi.

Muhabirlere açıklama yapmak için arabadan inen ikiliden Baş, "Arkadaşlar hanımefendi ile aramızda öyle düşündüğünüz gibi bir şey yok, bir davete katıldık." dedi.

"LÜTFEN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMAYIN"

Simge İnce ise, "Arkadaşlar ben Edis'in asistanıyım. Edis'e gidiyoruz, lansmandan çıktık, Hakan çok yakın arkadaşım. Rica ediyorum, bu görüntüleri yayınlamayın." ifadelerini kullandı.