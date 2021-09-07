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Bensu Soral'dan yaza veda pozu - Magazin haberleri

Bensu Soral'dan 'yaza veda' pozu

Ünlü oyuncu Bensu Soral, uzatmalı tatilinin son günlerini yaşıyor. Tatilinden kesitleri sık sık takipçileriyle paylaşan Soral'ın son fotoğrafı büyük yankı uyandırdı

07.09.2021 - 18:25 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2018'de iş insanı Hakan Baş ile dünya evine giren Bensu Soral, bu yaz Ege koylarında sürdürdüğü tatilinin son günlerinde çarpıcı bir fotoğrafını paylaştı. Siyah bikinisiyle arkadaşına poz veren 30 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını beyaz kalp emojisiyle paylaştı. Soral'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı.

  • BU YAZ BÖYLE GEÇTİ

    Pandemi nedeniyle gelen kısıtlamaların kalkması sonucu ünlü isimler de soluğu tatil beldelerinde almıştı. Bazı ünlüler işleri nedeniyle tatillerini erken noktalarken, kimileri de yaz mevsiminin bitmesine rağmen pandemi nedeniyle geç açılan sezonu uzattı.

    İşte bu yaz plajları podyuma çeviren ünlüler...

  • Son dönemin popüler oyuncularından olan Melis Sezen, Bodrum'daki tatil sezonunu bitirdi. Sezen, bu fotoğrafına, "Kapanış" notunu düştü.

  • Sezen, geçtiğimiz hafta konakladığı otelin iskelesinden bu fotoğrafı paylaşmıştı.

  • Birliktelikleri sette başlayan oyuncu Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Maldivler'in ardından Bodrum'da tatil yaptı. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Erçel, bikinisiyle verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayınladı.

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