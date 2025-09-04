Habertürk
        Bensu Soral'dan 'çocuk' sorusuna kaçamak cevap

        Bensu Soral'dan 'çocuk' sorusuna kaçamak cevap

        Hakan Baş ile bir dönem evliliklerinde sorun yaşayan ancak kısa bir süre sonra krizi aşan Bensu Soral, gazetecilerin 'çocuk' sorusuna kaçamak cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 08:08 Güncelleme: 04.09.2025 - 08:08
        'Çocuk' sorusuna kaçamak cevap
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bensu Soral, eşi Hakan Baş ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bensu Soral, yaz tatilinden ve planlarından bahsetti. Soral; "Benim set öncesi bir tatilim daha olacak. O yüzden heyecanlıyız. Antalya'ya gideceğiz ama kısa bir tatil olacak. Çok da tatil yapamadık ama bu sene de..." diye konuştu.

        Bensu Soral , ardından gazetecilerin 'çocuk' sorusuna kaçamak cevap vererek "İnşallah" demekle yetindi.

        Bensu Soral ile Hakan Baş, ardından 20 milyon TL değerindeki yeni araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.

        #Bensu Soral
        #Hakan Baş

