28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Benim Tatlı Yalanım ne zaman başlayacak? sorusu dizinin sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. Star TV ekranlarında her hafta Perşembe günü ekranlara gelen Benim Tatlı Yalanım dizisi yeni sezonda da kaldığı yerden devam edecek. Benim Tatlı Yalanım 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Benim Tatlı Yalanım yeni sezon başlangıç tarihi...
BENİM TATLI YALANIM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni sezonda Star TV ekranlarında yer alacak dizinin başlama tarihi 29 Ağustos Perşembe günü olarak açıklandı.
BENİM TATLI YALANIM 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
BENİM TATLI YALANIM SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Suna Nejat’a aşk itirafı yaptığı mektubu verdiğini zannederek zor bir güne uyanır. Fakat Nejat’a yanlış mektubu vermiştir. Suna kendisini bekleyen asıl tehlikenin farkında değildir, kimliği Hande’nin eline geçmiş, Hande Suna’nın oyununu öğrenmiştir. Hande ise bu durumu Suna’nın yüzüne vurmadan önce tadını çıkaracak, rakibesinin aslında kim olduğunu, kimlerin bu yalana dahil olduğunu teker teker öğrenecektir.
Bu arada Şevket kalp spazmı geçirmiş ve aile seferberlik ilan etmiştir. Suna’nın çocukluk aşkı Tolga ve halası Enise bu vesile ile yıllar sonra Şevketler’i ziyarete gelirler. Tolga yıllar içinde üsteğmen olmuş, yurt dışı bir görev için gün saymaktadır. İdeal bir damat adayıdır. Suna’nın çocukluk aşkı ile tekrar karşılaşması, Nejat’ın buna şahit olması hiç beklenmedik bir şeye sebep olur.
BENİM TATLI YALANIM OYUNCULARI
Oyuncular: Nejat: Furkan Palalı Suna: Aslı Bekiroğlu Kayra: Lavinya Ünlüer Şevket: Ahmet Saraçoğlu Hande: Gonca Sarıyıldız Saniye: Aslı İnandık Rafet: Sadi Celil Cengiz Serkan: Ali Yoğurtcuoğlu Burcu: Seda Türkmen Hayri: Cem Zeynel Kılıç
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!