Benim Tatlı Yalanım ne zaman başlayacak? sorusu dizinin sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. Star TV ekranlarında her hafta Perşembe günü ekranlara gelen Benim Tatlı Yalanım dizisi yeni sezonda da kaldığı yerden devam edecek. Benim Tatlı Yalanım 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Benim Tatlı Yalanım yeni sezon başlangıç tarihi...

BENİM TATLI YALANIM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonda Star TV ekranlarında yer alacak dizinin başlama tarihi 29 Ağustos Perşembe günü olarak açıklandı.

BENİM TATLI YALANIM 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BENİM TATLI YALANIM SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Suna Nejat’a aşk itirafı yaptığı mektubu verdiğini zannederek zor bir güne uyanır. Fakat Nejat’a yanlış mektubu vermiştir. Suna kendisini bekleyen asıl tehlikenin farkında değildir, kimliği Hande’nin eline geçmiş, Hande Suna’nın oyununu öğrenmiştir. Hande ise bu durumu Suna’nın yüzüne vurmadan önce tadını çıkaracak, rakibesinin aslında kim olduğunu, kimlerin bu yalana dahil olduğunu teker teker öğrenecektir.

Bu arada Şevket kalp spazmı geçirmiş ve aile seferberlik ilan etmiştir. Suna’nın çocukluk aşkı Tolga ve halası Enise bu vesile ile yıllar sonra Şevketler’i ziyarete gelirler. Tolga yıllar içinde üsteğmen olmuş, yurt dışı bir görev için gün saymaktadır. İdeal bir damat adayıdır. Suna’nın çocukluk aşkı ile tekrar karşılaşması, Nejat’ın buna şahit olması hiç beklenmedik bir şeye sebep olur.

BENİM TATLI YALANIM OYUNCULARI

Oyuncular: Nejat: Furkan Palalı Suna: Aslı Bekiroğlu Kayra: Lavinya Ünlüer Şevket: Ahmet Saraçoğlu Hande: Gonca Sarıyıldız Saniye: Aslı İnandık Rafet: Sadi Celil Cengiz Serkan: Ali Yoğurtcuoğlu Burcu: Seda Türkmen Hayri: Cem Zeynel Kılıç