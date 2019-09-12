Benim Tatlı Yalanım 13. son bölümü izlendi. Star TV ekranlarının sevilerek takip edilen Benim Tatlı Yalanım'da Nejat ile Suna arasında duygular açığa çıkıyor fakat Suna hayatının şokunu yaşıyor. Öte yandan, Nejat Aylin'den boşanmak için adliyeye gittiğinde Aylin'in mahkemeye gelmediğini öğreniyor ve çılgına dönüyor.

BENİM TATLI YALANIM 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım 13. son bölümü yayınlanmasının ardından 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nejat ve Suna arasında duygular açığa çıkmak üzeredir... Nejat, Suna’nın Tolga’nın evlenme teklifini reddettiğini duymuş ve sebebinin kendisi olduğunu anlamıştır. Artık Nejat aşktan kaçmak istemiyordur ve Suna’ya olan hislerini anlatacaktır. Bu sırada hiç hesapta olmayan bir olay gerçekleşir. Aylin, seneler sonra Nejat’a boşanma davası açmıştır ve Nejat, onunla yüzleşmek zorunda kalacaktır.