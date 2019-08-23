Benim Tatlı Yalanım 10. son bölüm izlendi. Her bölümü yoğun bir ilgiyle takip edilen Benim Tatlı Yalanım son bölümünde, Suna Nejat’a aşk itirafı yaptığı mektubu verdiğini zannederek zor bir güne uyanıyor.

BENİM TATLI YALANIM 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım 10. son bölümünün ardından 11. yeni bölüm fragmanından ilk sahne geldi. Nejat Suna'nın evine gidiyor ve onunla konuşmak istiyor. Suna'nın yalanı Nejat ile arasını açıyor.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Suna Nejat’a aşk itirafı yaptığı mektubu verdiğini zannederek zor bir güne uyanır. Fakat Nejat’a yanlış mektubu vermiştir. Suna kendisini bekleyen asıl tehlikenin farkında değildir, kimliği Hande’nin eline geçmiş, Hande Suna’nın oyununu öğrenmiştir. Hande ise bu durumu Suna’nın yüzüne vurmadan önce tadını çıkaracak, rakibesinin aslında kim olduğunu, kimlerin bu yalana dahil olduğunu teker teker öğrenecektir. Bu arada Şevket kalp spazmı geçirmiş ve aile seferberlik ilan etmiştir. Suna’nın çocukluk aşkı Tolga ve halası Enise bu vesile ile yıllar sonra Şevketler’i ziyarete gelirler. Tolga yıllar içinde üstteğmen olmuş, yurtdışı bir görev için gün saymaktadır. İdeal bir damat adayıdır. Suna’nın çocukluk aşkı ile tekrar karşılaşması, Nejat’ın buna şahit olması hiç beklenmedik bir şeye sebep olur. Nejat farkında olmadan Suna’yı kıskanmaya mı başlayacaktır?