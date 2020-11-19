Benim Adım Melek dizisinin 40. son bölümünde; Melek oğluna sarılamamanın acısını yüreğinde taşırken Seyit Ali ona destek olur. Halil ve Mirza dolandırıldıklarını anlayıp adamın peşine düşerler, Kenan’la konuşan adamın foyası ortaya çıkacak mıdır? Benim Adım Melek 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 40. son bölüm özeti...

BENİM ADIM MELEK 40. SON BÖLÜM ÖZETİ

Haliller dolandırıcıyı polise götürmeyi başarabilecekler midir? Mithat, Seyran’ın kredi çekmiş olmasına nasıl tepki verecektir? Seyran bu krediyi bir çözüm yolu olarak düşünürken Mithat durumu nasıl yorumlar? İkilinin gergin anları Gülce’ye nasıl yansıyacaktır?

Alpay Kerem ve Aslı’nın arkadaşlığını öğrenince küplere biner ve Aslı’ya Kerem’le görüşmemesini söyler. Alpay’ın şerhini Aslı kabul edecek midir? Ömer sahra hastanesinde göreve başlar. Genç doktoru orada neler beklemektedir?

Mahmut Mithat’ın borcunu ödemek için Kadriye’den para isterken Seyit Ali bunu duyar. Oğlunun senet imzaladığını öğrenen Seyit Ali ne yapacaktır? Şirhanlar ve Karadağlar birlikte yemek yemeği planlarken hayat onlara başka süprizler hazırlamıştır.

BENİM ADIM MELEK 41.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.